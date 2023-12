Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Plus

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 139,54 EUR.

Um 17:35 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 139,54 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 266.878 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 3,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 110,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,71 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.02.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Aktie aus.

