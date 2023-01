Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 116,86 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 116,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,20 EUR. Zuletzt wechselten 299.590 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,00 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Gewinne von 4,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 35,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.518,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Am 15.02.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dennoch im Plus: Deutsche Bank stuft Airbus von "Buy" auf "Hold" ab

Airbus-Aktie stabil: Airbus steigerte 2022 Hubschrauber-Auslieferungen

Airbus-Aktie leichter: Airbus liefert taktische Satelliten-Kommunikation für belgische Armee

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus