Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Mittag zu

Um 01:24 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 124,18 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 124,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,96 EUR. Bisher wurden heute 105.409 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 1,44 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 138,25 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.994,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.644,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.05.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

