Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 124,06 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 124,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 122,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142.793 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 126,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 43,37 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.994,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.644,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Am 01.05.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

