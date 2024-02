Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Dienstagmittag zu

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 148,24 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 148,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 148,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.622 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,09 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 23,04 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,75 EUR.

Am 15.02.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

