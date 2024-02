Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 148,34 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 148,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,88 EUR. Zuletzt wechselten 153.561 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,82 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,75 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR im Vorjahresquartal. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 01.05.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,54 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

