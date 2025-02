Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 164,22 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 164,22 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 164,12 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 302.349 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 171,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,73 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

