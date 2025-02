Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 166,44 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 166,44 EUR. Bei 166,38 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,32 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.410 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 173,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 4,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,73 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

