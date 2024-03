Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 171,50 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 171,50 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 171,76 EUR. Bei 171,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.425 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 171,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 0,15 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 117,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 45,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,63 EUR.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

