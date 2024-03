Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 172,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 172,34 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 172,82 EUR. Bei 171,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.093 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 117,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,57 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

