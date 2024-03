Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 170,96 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 170,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 171,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,14 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.393 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,84 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,94 EUR. Dieser Wert wurde am 29.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,01 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 166,63 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dreht ins Plus: Qantas untersucht Airbus-Flugzeug nach einem Triebwerksproblem

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Airbus akquiriert Cybersicherheitsspezialist Infodas