Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 127,14 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 127,14 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,14 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.459 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,98 EUR an. Gewinne von 5,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 31,94 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

