Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Vormittag an

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 128,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 128,70 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 10.501 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 19.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 32,66 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 139,89 EUR an.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

