Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 129,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 129,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,16 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 130.846 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,17 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,56 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 1,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 11.763,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,60 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

