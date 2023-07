Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 131,16 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 131,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 128,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 132,12 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.388 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 5,76 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,03 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,78 EUR an.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,60 EUR je Aktie belaufen.

