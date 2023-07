Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 130,36 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 130,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,16 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.699 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,41 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 50,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.000,00 EUR gelegen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,59 EUR je Aktie aus.

