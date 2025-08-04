DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

27.08.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 180,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 180,72 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,80 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,16 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 37.492 Aktien.

Bei 186,94 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,44 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 44,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Airbus-Aktie fällt: Beschäftigte in Großbritannien kündigen 10 Streiktage im September an

Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Bildquellen: Airbus

mehr Analysen