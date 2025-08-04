Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 180,72 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 180,72 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,80 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,16 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 37.492 Aktien.
Bei 186,94 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,44 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 44,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,56 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie
Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China
Airbus-Aktie fällt: Beschäftigte in Großbritannien kündigen 10 Streiktage im September an
Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Airbus
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen