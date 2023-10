Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 125,88 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 125,88 EUR ab. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 125,10 EUR. Bei 126,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.013 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2022 bei 103,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 21,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,44 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

