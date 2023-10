Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 124,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 124,60 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,56 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 126,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 187.532 Stück.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 11,33 Prozent wieder erreichen. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 16,74 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

