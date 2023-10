Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 126,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 126,12 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,12 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.712 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 9,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

easyJet-Aktie gibt ab: easyJet sieht kein Wachstum in Deutschland

Lufthansa-Aktie steigt: Neue Lufthansa-Tochter startet im Sommer 2024

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr abgeworfen