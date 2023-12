Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Mittag zu

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 139,82 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 139,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 139,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.075 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 143,98 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 2,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 110,64 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Am 13.02.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

