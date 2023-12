Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 139,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 139,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 16.668 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 110,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,59 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 14.897,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

