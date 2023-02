Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag stärker

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 124,26 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 124,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 57.855 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 126,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 43,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,25 EUR.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,48 Prozent auf 20.644,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

