Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 124,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 124,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.971 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 126,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 43,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 138,25 EUR an.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.644,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.994,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Am 01.05.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

