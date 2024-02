Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag gefragt

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 149,84 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 149,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 148,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 127.229 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,82 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 23,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 150,75 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

