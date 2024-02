Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Nachmittag an

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 151,74 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 151,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 151,80 EUR. Mit einem Wert von 148,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236.898 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 07.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 152,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,82 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 151,88 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 22.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie in Grün: Vietjet Air unterzeichnet Absichtserklärung für den Kauf von 20 Airbus A330-900

Taiwans Starlux Airlines erteilt Airbus Festauftrag über acht Flugzeuge - Airbus kooperiert mit TotalEnergies

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren verdient