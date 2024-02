Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 148,28 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 148,28 EUR. Bei 148,52 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 148,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.873 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 152,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,08 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,06 Prozent.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 01.05.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie in Grün: Vietjet Air unterzeichnet Absichtserklärung für den Kauf von 20 Airbus A330-900

Taiwans Starlux Airlines erteilt Airbus Festauftrag über acht Flugzeuge - Airbus kooperiert mit TotalEnergies

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren verdient