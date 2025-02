Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 165,64 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 165,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.058 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 173,82 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Abschläge von 24,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,67 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 171,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie verdient. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verliert am Donnerstagnachmittag

Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag