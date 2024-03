Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 171,58 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 171,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 172,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 170,44 EUR. Bei 171,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.992 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 118,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 172,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.886,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

