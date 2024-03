Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag in Rot

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 171,34 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 171,34 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 170,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.600 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von 0,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 172,63 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.886,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

