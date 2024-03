Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag billiger

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 171,28 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 171,28 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 170,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,56 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.392 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 0,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.03.2023 bei 118,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 30,59 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 172,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 14.897,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,65 EUR je Aktie.

