Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 167,08 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 167,08 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 165,96 EUR. Bei 167,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.745 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,34 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 06.05.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

