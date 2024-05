Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 159,56 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 159,56 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,48 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 159,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.103 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,64 Prozent.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,43 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,38 EUR an.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,55 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

