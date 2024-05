Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 157,78 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 157,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 157,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,78 EUR. Zuletzt wechselten 70.255 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,43 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,38 EUR an.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Am 30.07.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

