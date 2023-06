Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag freundlich

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 130,34 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 130,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 130,74 EUR. Bei 130,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 36.530 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 2,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie gibt dennoch nach: Airbus startet Kooperation mit Lanzajet bei nachhaltigem Treibstoff

Airbus-Aktie kaum verändert: Airbus erhält Großauftrag von Flugzeugfinanzierer Avolon