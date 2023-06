Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 130,10 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 130,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,16 EUR. Zuletzt wechselten 55.727 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,98 EUR erreichte der Titel am 19.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,49 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

