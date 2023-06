Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag im Aufwind

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 130,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 130,60 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,74 EUR zu. Bei 130,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.372 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 133,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,74 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

