Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 28.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 102,10 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 99,15 EUR. Mit einem Wert von 102,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 413.365 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,66 Prozent. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,82 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,09 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 04.05.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.000,00 EUR im Vergleich zu 10.460,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

