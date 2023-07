Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 133,18 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 133,18 EUR. Bei 134,58 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 270.767 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 4,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

