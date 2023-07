Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 131,24 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 131,24 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 131,32 EUR. Bei 131,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.014 Aktien.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). 5,70 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

