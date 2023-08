Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 131,12 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 131,12 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,18 EUR. Mit einem Wert von 131,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.912 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 5,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 34,01 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie in Rot: Neue Mängel bei 737-Max-Jets aufgetaucht

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen