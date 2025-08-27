DAX24.067 +0,1%ESt505.406 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,75 -0,1%Gold3.395 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Donnerstagmittag ein

28.08.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Donnerstagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 178,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
180,04 EUR 1,62 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 178,12 EUR. Bei 178,10 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,22 EUR. Zuletzt wechselten 34.588 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 4,95 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 42,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
