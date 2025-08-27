Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Donnerstagmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 178,12 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 178,12 EUR. Bei 178,10 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,22 EUR. Zuletzt wechselten 34.588 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 4,95 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 42,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.
Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen
Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China
Airbus-Aktie fällt: Beschäftigte in Großbritannien kündigen 10 Streiktage im September an
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Airbus
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen