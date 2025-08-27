DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.507 -0,1%Nas21.675 +0,4%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,72 -0,1%Gold3.410 +0,4%
So bewegt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

28.08.25 16:10 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 179,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,48 EUR 1,06 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 179,76 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 180,38 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.177 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 3,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
