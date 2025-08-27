Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagvormittag gesucht

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 179,72 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 179,72 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,04 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,22 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.050 Stück gehandelt.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 44,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

