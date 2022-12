Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 04:22 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 112,42 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,16 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,36 EUR. Zuletzt wechselten 49.427 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,14 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit Abgaben von 29,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.309,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 4,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Rheinmetall-Aktie profitiert: Deutsche Rüstungsexporte steigen 2022 auf über acht Milliarden Euro

Airbus-Aktie freundlich: Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS schreitet voran

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Bildquellen: Airbus