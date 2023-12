Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag höher

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 139,80 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 139,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 140,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 36.884 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 2,99 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,64 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 20,86 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 13.309,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

