Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 139,78 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 139,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 140,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.833 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 110,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,85 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

