Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagmittag seitwärts

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 149,36 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 149,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,00 EUR aus. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 148,90 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 149,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.005 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 150,70 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,90 Prozent. Am 07.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,00 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 13.309,00 EUR eingefahren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

