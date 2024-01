Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 149,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 149,30 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,00 EUR aus. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 148,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157.586 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,93 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2023 auf bis zu 112,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

