Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 152,54 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 152,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 152,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113.272 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 154,06 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 114,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,21 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 151,88 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

